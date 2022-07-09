'AKP'de büyük operasyon' iddiası

Halk TV canlı yayına katılan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, seçim öncesinde AKP'de büyük bir operasyon olacağını öne sürdü.

Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtlayan Kulat, "İki şeyi aynı anda görmek lazım. Teşkilatlarda sıkıntı olduğu görünüyor. Burada teşkilatlarda değişiklik yaparak vatandaşların güvenini yeniden kazanabilir miyiz diye düşünülüyor. Burada suçlu arama adına en çok şikayeti il ve ilçe teşkilatlarından ve belediyelerde buluyorlardı. Dolayısıyla şu anda belediyelerin çoğu AKP'de olmadığı için belediyelerle ilgili şikayetler biraz ikinci plana düşmüş durumda" dedi.

Kulat, konuşmasında AKP'nin seçim öncesi 27 il başkanını ve teşkilatını yenilemeye hazırlandığını dile getirdi.