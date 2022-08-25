Motorine yine zam geliyor: Son iki haftadaki beşinci zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam geleceği bildirildi.

Motorine dün gece de 95 kuruş zam gelmişti. Benzinde bu gece zam beklenmediği belirtildi.

İki haftada 5. zam

Motorine 11 Ağustos'ta 82 kuruş, 18 Ağustos'ta 77 kuruş, 20 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos’ta 95 kuruş zam geldi.

Bu geceki zamla birlikte motorine son iki haftada toplamda 4 lira 48 kuruş zam gelmiş olacak.

Zamlı fiyatlar

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,85 liraya, Ankara'da 26,96 liraya, İzmir'de 26,98 liraya yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 lira, Ankara'da 21,28 lira, İzmir'de 21,27 lira seviyesinde bulunuyor.