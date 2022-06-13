Motorine rekor düzeyde zam: Litresi 30 lirayı aşıyor

Petrolün varil fiyatı yeniden 122 dolara yükselirken, doların 17 TL'yi aşması sonrasında akaryakıt zamlarında yeni rekorlar bekleniyor. Motorinin tek seferde gelecek 2,60 TL'lik zamla 30 TL'yi aşması bekleniyor. Tek seferde en yüksek zam rekoru, benzine gelen 2,18 TL'lik zamdı.

Kronos’un edindiği bilgiye göre, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’nin (TÜPRAŞ) rafineri çıkış fiyatındaki artış sebebiyle akaryakıt dağıtım firmalarında motorinin litre fiyatına 2,60 TL zam hazırlığı var.

Motorinin litresi 30 TL'yi aşıyor

14 Haziran Salı 00.01’den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile İstanbul’un Avrupa yakasında motorinin litresi 27,84 TL’den 30,44 TL’ye yükselecek.

Motorin Ankara’da 30,55 TL’ye, Ankara’da 30,56 TL’den satılacak. Motorin litre fiyatı Adıyaman’da 30,78 TL’ye, Hakkari’de 31,02 TL’ye çıkacak.

Benzinin litresi 28 TL'yi geçmişti

11 Haziran Cumartesi saat 00.01’den itibaren geçerli olacak zamlı tarife ile benzinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 28,44 TL’ye, Ankara’da 28,54 TL’ye, İzmir’de 28,55 TL’ye yükseldi.

55 kuruş zam gelen otogazın litre fiyatı ise, İstanbul’un Avrupa yakasında 12,42 TL’ye çıktı.

Son altı ayda akaryakıt fiyatları yüzde 200'den daha fazla arttı

Benzine 27 Mayıs’ta 1,42 TL, 2 Haziran’da 1,22 TL olmak üzere bir hafta içinde toplam 2,64 TL zam gelmişti. Motorinin litresi ise aynı dönemde 2,84 TL artmıştı. Motorinin satış fiyatı pek çok şehirde 28 TL’yi geçti.

Son 6 ayda benzin fiyatı yüzde 200’den fazla arttı. Motorine gelen zam oranı ise, yüzde 286’yı buldu.