Motorine gece yarısından itibaren 71 kuruşluk indirim gelecek.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 21,59 lirayken, benzinin litresi ise 20,48 lira.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Motorine indirim kararı
Motorine gece yarısından itibaren 71 kuruşluk indirim gelecek.
Haber Merkezi
Motorine gece yarısından itibaren 71 kuruşluk indirim gelecek.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 21,59 lirayken, benzinin litresi ise 20,48 lira.