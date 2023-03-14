Motorine indirim kararı

Motorine gece yarısından itibaren 71 kuruşluk indirim gelecek.

Haber Merkezi

Motorine gece yarısından itibaren 71 kuruşluk indirim gelecek.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 21,59 lirayken, benzinin litresi ise 20,48 lira.

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