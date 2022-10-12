Motorine 'indirim' geliyor

Son bir haftada üst üste 4 kez zam gelen motorine 2 liranın üzerinde indirim geliyor.

Haber Merkezi

Üst üste gelen zamlarla yeniden 30 liraya dayanan motorine indirim kararı geliyor.

ForeksHaber'e göre, yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,13 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Haber

Motorin zamları bir yerde duracak mı?