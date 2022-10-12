Üst üste gelen zamlarla yeniden 30 liraya dayanan motorine indirim kararı geliyor.
ForeksHaber'e göre, yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,13 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İzmir
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Motorine 'indirim' geliyor
Son bir haftada üst üste 4 kez zam gelen motorine 2 liranın üzerinde indirim geliyor.
Haber Merkezi
Üst üste gelen zamlarla yeniden 30 liraya dayanan motorine indirim kararı geliyor.
ForeksHaber'e göre, yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,13 TL fiyat indirimi bekleniyor.