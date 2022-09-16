Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde indirim bekleniyor.
Vatan'da yer alan habere göre, sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ediyor.
İndirimin 1,5 TL ile 2 TL arasında olması bekleniyor.
PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine indirim geliyor
Motorine pazartesi ya da salı günü 1,5 lira ile 2 lira arasında indirim gelebileceği belirtiliyor.
Haber Merkezi
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde indirim bekleniyor.
Vatan'da yer alan habere göre, sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ediyor.
İndirimin 1,5 TL ile 2 TL arasında olması bekleniyor.