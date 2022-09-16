Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde indirim bekleniyor.

Vatan'da yer alan habere göre, sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ediyor.

İndirimin 1,5 TL ile 2 TL arasında olması bekleniyor.