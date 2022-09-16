Motorine indirim geliyor

Motorine pazartesi ya da salı günü 1,5 lira ile 2 lira arasında indirim gelebileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde indirim bekleniyor.

Vatan'da yer alan habere göre, sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ediyor.

İndirimin 1,5 TL ile 2 TL arasında olması bekleniyor. 

Haber

KonuşuYorum | Yurttaşlar ev sahibi olabileceğine inanmıyor