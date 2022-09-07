Motorine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor.

Pazartesi günü 70 kuruş zamlanan motorinin fiyatı bugün de 77 kuruş artarken, şimdi de indirim haberi geldi.

Buna göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1,14 TL indirim bekleniyor.