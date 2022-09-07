Erdoğan'a yeni rakip: Profiline 'cumhurbaşkanı adayı' ibaresini ekledi

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan daha önceki "Eğer Türk milliyetçilerine hitap eden bir aday çıkmazsa aday olacağım" sözleri sonrası ilk adımını attı.Oğan sosyal medya hesabına "Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı" ibaresini ekledi.

Sinan Oğan daha önce de konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olurum. Bizim hedefimiz Türk milletinin oy vereceği bir aday çıkartılması. Çıkartmıyorsanız Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım. Ben aday olacağım."