Motorine indirim geldi

Bugünden itibaren motorinin litresi 1 lira 2 kuruş düştü.

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Akaryakıt fiyatlarında değişiklik sürüyor.

Bugünden itibaren motorinin litresi 1 lira 2 kuruş düştü. 

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa geriledi.

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