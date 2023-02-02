Akaryakıt fiyatlarında değişiklik sürüyor.
Bugünden itibaren motorinin litresi 1 lira 2 kuruş düştü.
Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa geriledi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Motorine indirim geldi
Bugünden itibaren motorinin litresi 1 lira 2 kuruş düştü.
Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatlarında değişiklik sürüyor.
Bugünden itibaren motorinin litresi 1 lira 2 kuruş düştü.
Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa geriledi.