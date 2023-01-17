Motorine gelecek zam miktarı belli oldu

Benzine bugün gelen 67 kuruşluk zam sonrası motorine de yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam geliyor.

Haber Merkezi

Bugün benzine gelen zammın ardından yarın da motorine zam geliyor.

NTV'nin haberine göre, motorin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam bekleniyor.

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