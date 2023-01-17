Bugün benzine gelen zammın ardından yarın da motorine zam geliyor.
NTV'nin haberine göre, motorin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam bekleniyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine gelecek zam miktarı belli oldu
Benzine bugün gelen 67 kuruşluk zam sonrası motorine de yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam geliyor.
Haber Merkezi
Bugün benzine gelen zammın ardından yarın da motorine zam geliyor.
NTV'nin haberine göre, motorin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam bekleniyor.