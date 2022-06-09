Motorine dev zam

Akaryakıt sektörü kaynakları motorine yeni zam yapılacağını duyurdu.

11 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 60 kuruş kuruş fiyat artışı beklendiği belirtildi.

Böylece motorin 30 TL'yi geçmiş olacak.



