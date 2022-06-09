Akaryakıt sektörü kaynakları motorine yeni zam yapılacağını duyurdu.
11 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 60 kuruş kuruş fiyat artışı beklendiği belirtildi.
Böylece motorin 30 TL'yi geçmiş olacak.
soL - İstanbul
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Motorine dev zam
Cuma gecesi motorine 2,60 TL zam geleceği öne sürüldü. Böylece motorin 30 TL'yi geçmiş olacak.
Haber Merkezi
Akaryakıt sektörü kaynakları motorine yeni zam yapılacağını duyurdu.
11 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 60 kuruş kuruş fiyat artışı beklendiği belirtildi.
Böylece motorin 30 TL'yi geçmiş olacak.