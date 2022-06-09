Motorine dev zam

Cuma gecesi motorine 2,60 TL zam geleceği öne sürüldü. Böylece motorin 30 TL'yi geçmiş olacak.

Haber Merkezi

Akaryakıt sektörü kaynakları motorine yeni zam yapılacağını duyurdu.

11 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 lira 60 kuruş kuruş fiyat artışı beklendiği belirtildi.

Böylece motorin 30 TL'yi geçmiş olacak.

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