Motorine büyük zam geldi

Akaryakıta, bir hafta arayla ikinci kez “gizli” zam yapıldı. Bazı dağıtım şirketleri, kamuoyuna açıklama yapmadan önce 3 Ocak Pazartesi’yi 4 Ocak Salı’ya bağlayan gece, ardından da 10 Ocak’ı, 11 Ocak’a bağlayan gece benzine 2, motorine 4 kuruş zam yaptı. Böylece, benzinde 4, motorinde 8 kuruş artış yapıldı.

Bu arada motorine yeni bir zam göründü. Brent petrol (87 doları aştı) ve küresel piyasalarda ürün fiyatının (motorin ve benzinin) artmasına bağlı olarak yeni zam geldi. Bu gece geceden geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam yapıldı.

Zam pompaya yansıyacak. Motorinin litre fiyatı zamla birlikte 14,30 TL oldu.