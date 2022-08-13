Motorine bir zam daha!

Motorine pazartesi itibariyle 1 lira 26 kuruş daha zam geliyor.

Haber Merkezi

Motorine geçtiğimiz günlerde gelen 82 kuruşluk zammın ardından bir zam haberi daha geldi.

Motorinin litresine pazartesi gününden itibaren 1 lira 26 kuruş daha zam yapılacak.

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Ocak ayındaki zam için ilk rakamlar ortaya çıktı