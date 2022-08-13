Motorine geçtiğimiz günlerde gelen 82 kuruşluk zammın ardından bir zam haberi daha geldi.
Motorinin litresine pazartesi gününden itibaren 1 lira 26 kuruş daha zam yapılacak.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine bir zam daha!
Motorine pazartesi itibariyle 1 lira 26 kuruş daha zam geliyor.
Haber Merkezi
Motorine geçtiğimiz günlerde gelen 82 kuruşluk zammın ardından bir zam haberi daha geldi.
Motorinin litresine pazartesi gününden itibaren 1 lira 26 kuruş daha zam yapılacak.