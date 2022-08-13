Ocak ayındaki zam için ilk rakamlar ortaya çıktı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükselttiklerini açıklamıştı.

Bu resmi tahmin gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12,68 olarak değişecek.

Gerçekgündem'in haberine göre, kamu emekçilerinin ve emeklilerin fark alabilmesi için bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Yüzde 12.68'lik tahmine göre kamu emekçileri ve emeklilerine yüzde 5,68 fark çıkacak. Bu durumda Ocak zammı yüzde 8 ve yüzde 5,68 enflasyon farkıyla yüzde 13,68 olacak.