Bugün itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, benzin ve motorine litrede 6 lira zam gelmişti.

Benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltilmiş, 28 liradan satılan benzinin fiyatı ÖTV zammıyla 34 liranın, motorinin litre fiyatı ise 26 liradan 32 liranın üzerine çıkmıştı.

ÖTV artışı sonrası akaryakıta gelen zamlar kapsamında, 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorin 1 lira 55 kuruş arttı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33,92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34,05 liradan satılıyor.

