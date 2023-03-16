Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geliyor

Motorine yarından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.

Haber Merkezi

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor. 

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

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