Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Adıyaman/Maraş
Haber Merkezi
Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geliyor
Motorine yarından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.
Haber Merkezi
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 34 kuruş indirim bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.