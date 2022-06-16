Dün gece 1 lira 27 kuruş zamlanan motorine bu gece bir zam daha geleceği öğrenildi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litresi 80 kuruş zamlanacak.
Bu zamla birlikte motorinin litresi 30 lirayı geçecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorinde zam fırtınası: Rekor geldi!
Motorinin litresi bugün gelecek 80 kuruşluk zammın ardından 30 lirayı geçecek.
Haber Merkezi
Dün gece 1 lira 27 kuruş zamlanan motorine bu gece bir zam daha geleceği öğrenildi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litresi 80 kuruş zamlanacak.
Bu zamla birlikte motorinin litresi 30 lirayı geçecek.