Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 27 kuruş zam geldi.
Zam sonrası İstanbul'da motorinin litresi 29,18 liraya, Ankara'da 29,28 liraya, İzmir'de ise 29.29 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
Zam sonrası motorin fiyatı: 29 lira 29 kuruş
Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 27 kuruş zam geldi, fiyatı 29 lirayı aştı.
Haber Merkezi
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 27 kuruş zam geldi.
Zam sonrası İstanbul'da motorinin litresi 29,18 liraya, Ankara'da 29,28 liraya, İzmir'de ise 29.29 liraya yükseldi.