Motorin zammı: 'Bin 750 lira daha yakıta gidecek, 250 lirayla eve döneceğiz'

Akaryakıtta peşe peşe gelen zamların ardından, dün motorine gelen 80 kuruşluk zam nakliyecileri oldukça etkiledi. Hatay organize sanayiden Konya’ya götürmek üzere aracını yükleyen bir nakliyeci "Buradan Konya'ya 4 Bin liraya mal götürecektim. Elimizde 2 bin lira kalacaktı. Gelen 80 kuruş zamla şimdi bunun bin 750 lirası yakıta gidecek. 250 lirayla eve döneceğiz, çocuklara ekmek alacağız" dedi.

Peş peşe gelen akaryakıt zamlarının nakliyeciyi ve şoförleri perişan ettiğini söyleyen CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Hatay’dan yükünü alıp Konya’ya giden bir tır şoförünün eline geçen para 250 TL’ye indi. Bununla 2-3 katına çıkan doğalgaz, elektrik faturalarını mı ödesin, çocuklarının karnını mı doyursun” dedi.

17 bin 900 TL’ye dolan bir tırın deposunun, son gelen 80 kuruşluk zamla 19 bin TL’ye dolacağını söyleyen Güzelmansur, "Lastik fiyatları yüzde 150 zamlandı, otoyollar-tüneller-köprüler zamlandı, akaryakıta sürekli zam geliyor. Elektrik, doğalgaz faturaları 2-3’e katladı. Gıda fiyatları aldı başını gidiyor. Bu gidere dayanamayan nakliyeci kontak kapatırsa, tedarik zinciri bozulur, ülke krize girer. Nakliye sektörünün feryadını duymalıyız. Nakliye sektörünün kullandığı mazottan alınan ÖTV derhal sıfırlanmalı" ifadesini kullandı.