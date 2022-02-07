AKP'de zam istifası: 'Bu son zamları gidip vatandaşa anlatamam'

Muğla'nın Milas ilçesinde AKP yönetim kurulu üyesi 51 yaşındaki Veli Ulaş, AKP’den istifa ettiğini açıkladı.

Ulaş, Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Bu son zamları gidip vatandaşa anlatamam. Anlatamayacağım için de oy isteyemem. Bu son zamların geri alınmasına yönelik bir ibare de görmedim. Vatandaşla nasıl konuşabiliriz, ne diyebiliriz ki? Siyaseten hizmet edemeyeceğim için AKP'den istifa ettim” diye konuştu.

'15 yıllık siyasetçiyim, böyle günler görmedik'

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre ilçede emlakçılık yapan Ulaş, siyasete vatandaşa hizmet etmek amacıyla girdiğini belirterek “Bu zamlarla hizmet olmaz tabii ki. 15 yıllık siyasetçiyim, böyle günler görmedik. Vatandaşa savunacak bir yanımız kalmadı. Siyasete tabii ki devam ederim ama bu artık asla AKP çatısı altında olmaz” dedi.