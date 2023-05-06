Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.
Söz konusu zam sonrası İstanbul'da benzin fiyatı 19,71’e, motorin fiyatı ise 18,57’ye yükselecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorin ve benzine zam geliyor
Geçtiğimiz günlerde yapılan indirimlerin ardından motorin ve benzine yeniden zam geliyor.
Haber Merkezi
Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.
Söz konusu zam sonrası İstanbul'da benzin fiyatı 19,71’e, motorin fiyatı ise 18,57’ye yükselecek.