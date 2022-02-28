Motorin ve benzine yapılan 'indirim' sonrası yeniden zam iddiası

Benzin ve motorine bugün yapılan 'indirimin' ardından yarın yeniden zam geleceği iddia edildi.

Haber Merkezi

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim yapılacağı açıklanmıştı.

Halktv'de yer alan habere göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzinde indirimin 49 kuruşu Eşel Mobil Sistemi'nden kaynaklı ÖTV'nin ikamesinde kullanılacak, 23 kuruşu ise pompa satış fiyatına yansıyacak.

Halktv'ye konuşan ekonomist Oğuz Demir, bugün yapılan indirimin ardından yarın 40 ile 60 kuruş arası yeni bir zam gelme olasılığının olduğunu belirtti.

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