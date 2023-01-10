Motokuryeye çarparak ölümüne neden olan şahıs 'ikinci kez' serbest bırakıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Aralık 2022'de otomobiliyle motosiklet sürücüsü Sezer Milyon'a çarparak ölümüne neden olan ve gözaltına alınan Batuhan B'nin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Batuhan B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Burada savcılıkça sorgulanan şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Batuhan B, burada verdiği ifadede yemek dağıtım işinde çalıştığını belirterek, "Seyir halinde yolda müşteriye doğru gidiyordum, navigasyonda 100 metre sonra dönmem gerektiğini duyunca sola sinyal verdim, arkamı kontrol ettim, kimse yoktu. Bayır yukarı çıktığım için hızım 20 kilometre civarındaydı. Olayda kusurum olmadığını düşünüyorum. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" diye konuştu.

Hakimlik, dosyada bu aşamada tarafların kusur oranlarına ilişkin kesin raporun henüz alınmamış olması, şüphelinin soruşturma aşamasında kaçma yönünde davranışlarının bulunmaması ve olay itibarıyla delillerin bu aşamada toplanmış olmasını dikkate alarak, Batuhan B'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Küçükçekmece'de Batuhan B'nin kullandığı otomobil, 30 Aralık'ta motosikletli kurye Sezer Milyon'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Milyon kaldırıldığı hastanede 4 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Batuhan B, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)