Motokuryenin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki

İstanbul Küçükçekmece’de 20 Temmuz Caddesi'nde meydana gelen olayda Sezer Milyon isimli motokuryenin ölümüne neden olan sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Milyon'un yakınları tepki gösterdi.

30 Aralık 2022'de yaşanan kazada Batuhan B. otomobiliyle dönüş ihlali yaparak, Sezer Milyon idaresindeki motosiklete çarpmıştı. Motokuryelik yapan Milyon, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 Ocak'ta hayatını kaybetti. Batuhan B., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milyon'un ailesi, avukatı ve motokurye arkadaşları mahkemenin verdiği kararı protesto etmek amacıyla Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

'Cezalar kağıt üzerinde kalıyor'

DHA'nın haberine göre basın açıklaması yapan Milyon'un avukatı avukat Iyaz Çimen, "Yapılan yargılamalar sonucu faillere verilen cezalar, adeta kağıt üzerinde kalıyor. Olayın faili yalnızca haftada bir gün kontrol tedbiri ile salıverilmiştir. Mağdur artık aramızda değildir. Bu olayın karşılığının bu olmadığını bütün toplum olarak kabul ediyoruz, düzenleme bekliyoruz" dedi.

'Son 3 yılda 600'ün üzerinde motorcu ve motokurye hayatını kaybetti'

Kuryeler Konfederasyonu Başkanı Murat Tomris ise sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına tepki göstererek, "Son 3 yılda, istatistiklere göre 600'ün üzerinde hem motorcu hem de motosikletli kurye kardeşlerim hayatını kaybetmiştir. Bir trafik kazasında, araçla kasten çarpmanın bedeli serbest bırakılıp başıboş gezmek olmamalı. Cezası çekilmeli, bu sürücülerinin artık dışarıda rahat gezmemeleri gerekiyor. Ölen kardeşlerimizin yaş ortalaması 19 ila 27'dir. Daha gencecik, vatanına, ailesine için emek veren kardeşlerimizdir. Alkollü araç kullanarak ölümlü kazalara neden olan sürücüler serbest kalıyor. Ekmek parası için, canımızı dişimize takarak, sabah evden çıkarken acaba geri dönebilecek miyiz korkusu yaşıyoruz. Ailelerimiz bizleri işe göndermeye korkuyor. Bizlerin tek isteği hem motokurye camiası olarak hem de motosiklet sürücüleri olarak, trafik kazasıyla kasten öldürmenin cezası serbest bırakılmak ya da denetimli serbestlik olmamalı" diye konuştu.