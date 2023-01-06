19 yaşındaki Trendyol motokuryesi araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi

İstanbul Kadıköy’de 20 Aralık 2022 tarihinde saat 02.00 sularında Trendyol kuryesi 19 yaşındaki Yusuf Uğur Uzunsakaloğlu sağ şeritte seyir halinde ilerlerken makas atarak hızla gelen Tesla marka bir araç çarptı.

İki haftadır süren yaşam mücadelesi sonuç vermeyen Uzunsakaloğlu’nu ilk bulan ise bir başka motokurye oldu. 40 dakika sonra gelen ambulansta, ilk müdahaleden sonra ağır yaralı kurye Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda yer alan bilgilere göre, Osmanağa Mahallesi, Eski Salı Pazarı yoluyla Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndan otobana bağlantı yolunda gerçekleşen kazayı onu bulan meslektaşı anlattı:

“Çarptığı noktadan itibaren 130-140 metre sonra motor bulunuyor. Yusuf’un yattığı yerden de 100 metre sonra bulunuyor motor. Çarpmanın etkisini de anlamış olduk buradan.”

Kaçan sürücünün polise verdiği ifadede 15 dakika sonra geldiği iddia edilirken, olaya şahit olan motokurye, “Biz yaklaşık bir buçuk saat oradaydık ve kendisini görmedik, yalan söylüyor” dedi.

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