Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yurtdışına çıkış yasağı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Mohamud'un 30 Kasım'da İstanbul'da Avrasya Tüneli çıkışında kullandığı araçla çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirmişti.

DHA'nın haberine göre kaza, Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe Günü öğlen saatlerinde meydana geldi. 16 AFL 804 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38) sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi. Aynı istikamette 06 CD 4581 plakalı otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Göçer ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü ve Göçer yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ise polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken 1'i engelli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer 6 gün sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Motokuryelerden tutuklanmamasına tepki

Göçer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Göçer'in arkadaşları Adli Tıp Kurumu önünde motosikletleriyle cenaze götürülürken eşlik etti.

Göçer'in arkadaşı Yusuf Özsoy, "Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri hiçbir görüntü izlemeden 'motosikletli direksiyon hakimiyetini kaybetmiş sonra da kaldırıma vurarak aracın önüne düşmüş' diye tutanak tutmuş. Avukatımız aracılığıyla ulaştığımız görüntülerde otomobilin fren dahi yapmadan arkadaşımıza arkadan gelip çarparak yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne sebep olduğu görünüyor. Çarpan kişi hiçbir şekilde tutuklanmadı" diye konuştu.