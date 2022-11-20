Motokuryelik yapan öğrenci kampüsteki kazada hayatını kaybetti

Malatya'da 15 Kasım 2022 günü saat 20:50 sıralarında İnönü Üniversitesi Kampüsü Eczacılık Fakültesi’nin yanında kaza meydana geldi.

Malatya Haber'de yer alan habere göre, kazada 22 yaşındaki Bünyamin Berker, idaresindeki 44 DJ 178 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan çukura düştü ve ağır yaralanarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

İnönü Üniversitesi’nde Matematik Öğretmenliği okuyan, aynı zamanda motokurye olarak çalışan Bünyamin Berker, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Berker’in cenazesi ailesinin yaşadığı Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesi Fatih Mahallesine götürüldü.

Olaya ilişkin Kurye Haber'e açıklamalarda bulunan Malatya Kuryeler Derneği Başkanı Cihan Burak, Bünyamin Berker’in ölümündeki ihmallere dikkat çekti. Haberi aldıktan 1 saat sonra lojman yoluna giden ve inceleme yapan Burak, olay yerinden görüntüler paylaşarak, yolda aydınlatma olmadığını ve duba ve güvenlik şeridinin kazadan sonra koyulduğunu belirtti.