Motokuryelerin mücadelesi devam ediyor: 'Trendyol işçileri kazanacaklar'

Trendyol Go motokuryeleri olumsuz çalışma koşulları ve hak gaspına karşı İstanbul'da birçok farklı şubeden bir araya gelerek dün akşam şirketin Maslak'taki genel merkezi önünde toplanmıştı. Motokuryeler, Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarıyla birlikte hazırladıkları 18 maddelik talep listesini şirket avukatına iletmiş ve şirket yöneticileriyle görüşmek için saatler süren bekleyişin ardından bugün çalışmayacaklarını duyurmuştu.

Bugün Maslak'ta yeniden bir araya gelen motokuryelere Trendyol yönetiminden bir mesaj geldi. İşçilerin taleplerine yanıt vermek yerine 'ücret sistemi' övüldüğü görülen mesaja, Motokuryeler tepki gösterdi.

'Trendyol işçileri haklı mücadelesini kazanacak'

Dün gece ve bugün Maslak'ta devam eden direnişte motokuryelerin yanında bulunan Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi ve PE Genel Koordinatörü Selahattin Kural, işçilerin direnişinin ilk anından itibaren yanında olduklarını belirterek şu açıklamada bulundu:

"Motokuryeler şirketin önerdiği zam talebini kabul etmediler. Dün akşamdan bu yana PE ağı olarak kurye arkadaşlarla bir araya geldik, avukatlarımızla talepler oluşturduk. Bu talepler dün ilk kez patrona iletildi, patron avukatı karşımıza çıktı. Bugün işçiler çok daha kararlılar, taleplerini on kişilik bir temsilci heyetiyle patrona ilettiler. Mücadele devam ediyor, İstanbul'da bu mücadelenin başlaması Ankara ve İzmir'deki işçileri de hareketlendirdi. İnanıyoruz ki Trendyol işçileri kazanacaklar."

Sanatçı ve aydınları da işçilerin direnişine destek olmaya davet eden Kural, "Demet Mutlu işçilerin haklarını vermeden sıcak yuvasında oturuyor olabilir. Ama kuryeler bu kış günü çocukları ve aileleri için bu mücadeleyi sürdürüyor. Elbette kazanacaklar" dedi. Motokuryelerin güvencesiz çalışma koşullarına da işaret eden Kural, bu mücadelenin aynı zamanda buna karşı olduğuna da vurgu yaptı.