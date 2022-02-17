Motokuryelerin arkadaşlarını anmak için yaptığı buluşmaya polis engeli

Ankara’da 22 yaşındaki motokurye Ahmet Rüştü Bayar, otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitirmişti.

10 Şubat Perşembe günü araba çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki motokurye Ahmet Rüştü Bayer'in taziyesi için bir araya gelen Trendyol Go işçilerine polisin engel olduğu öğrenildi.

Sessiz bir kortejle Ankara Altınpark’ta buluşmak için toplanan motokurye grubuna kalabalık bir polis ekibi GBT uygulamasında bulundu.

Polis, motokuryelere kortejin yapılamayacağını, ayrı ayrı gidilip kornaya bile basmamaları gerektiği konusunda uyararak engel olmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre polisin, motokuryelere toplanmanın normalde adli işlem gerektirdiğini söyleyerek “Bir daha sosyal medya üzerinden bu tip buluşmalar organize etmeyin, bunun yasal gerekliliği var o yolu izleyin” dediği öğrenildi.