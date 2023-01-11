Motokuryelerden Getir patronuna tepki: 'Hiç utanmadınız mı?'

Siparişini teslim ettikten sonra bulunduğu yerdeki piyanoyu çalan kurye gencin videosu dün sosyal medyada büyük ilgi toplamıştı.

Getir patronu Nazım Salur da söz konusu videoyu alıntılayarak "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" paylaşımını yapmıştı.

Siparişi teslim ettikten sonra piyanonun başına geçen genç, performansıyla sosyal medyada ilgi topladı.pic.twitter.com/yJ0rjLCSiZ — BPT (@bpthaber) January 10, 2023

'İş kazalarını örtbas etsinler diye yönetici ekipler kurduğunuz doğru mu?'

Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı açıklamaya tepki gösterdi. Dayanışma Ağı açıklamasında, "Bizim sırtımızdan kazandığınız milyarlarca dolarlık servetin keyfini sürerken aklınıza keyfi uygulamalarla işten çıkardığınız, emeğine çöktüğünüz işçilerin i'si dahi gelmiyor değil mi?" denildi.

Açıklama şöyle:

" Makyajınızı tazelediyseniz biraz gerçeklerden bahsedelim. Bizim sırtımızdan kazandığınız milyarlarca dolarlık servetin keyfini sürerken aklınıza keyfi uygulamalarla işten çıkardığınız, emeğine çöktüğünüz işçilerin i'si dahi gelmiyor değil mi?

Korumalı kıyafetleri insanlara parayla satmaya çalışırken hiç utanmadınız mı?

Ben yapmadım taşeron yaptı deyip işin içinden sıyrılacak mısınız?

İş kazalarını örtbas etsinler diye yönetici ekipler kurduğunuz doğru mu?

Bizim ellerimiz sandığınızdan daha hünerlidir. Zamanı gelince bazı 'enstrümanlar' hünerli ellerimize çok yakışacak. Yeteneğimizi takdir etmeye doyamayacaksınız."