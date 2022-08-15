PE Seferihisar Motokurye Dayanışma Ağı'ndan yaşamını yitiren motokurye için açıklama

Geçtiğimiz günlerde kuruluşunu gerçekleştiren Patronların Ensesindeyiz Seferihisar Motokurye Dayanışma Ağı, bugün İzmir’in Çeşme ilçesinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren motokurye olarak çalışan Begenc Tarhanov'a dair açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, konunun takipçisi olacaklarını belirten PE Seferihisar Motokurye Dayanışma Ağı, motokuryeleri olumsuz koşullara karşı mücadeleye etmeye çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz Seferihisar Motokurye Dayanışma Ağı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bugün İzmir’in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi’nde Karacasu Pide Garden Çeşme isimli firmada motokurye olarak çalışan Begenc Tarhanov hayatını kaybetti. Öncelikle ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz.

Hepimiz aynı risklerle ve güvencesiz çalışmıyor muyuz?

Her gün birimizden kaza veya ölüm haberi alıyoruz. Ya da bu kazaları hafif yaralanmalarla atlatan kuryeleri şanslı saymak zorunda kalıyoruz.

Bizlerden ister yiyecek olsun, ister kargo veya başka bir şey, taşıdıklarımızı en hızlı ve güvencesiz şekilde ulaştırmamızı istiyorlar. Hayatlarımızı, kuralları patronların koyduğu ve bitmek bilmeyen aç gözlükleri belirliyor.

Artık birer birer değil, sayamadığımız sayılarda ölüyoruz. Uzun saat süren mesailerden, gözümüzden akan uykuyla patronların kârları için servise gönderiliyoruz.

Yaşamak için çalışmak zorundayız, çalışmazsak aç kalırız. Çalışırken hayatta kalabilmek, bu işçi cinayetlerine dur diyebilmek için yan yana gelmeye ihtiyacımız var.

Bizler PE Seferihisar Motokurye Dayanışma Ağı olarak konunun takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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