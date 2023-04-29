Motokuryeler 1 Mayıs'ta buluşuyor: 'Motorları eşitliğe ve özgürlüğe sürüyoruz'

Patronların Ensesindeyiz Motokurye-Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı'nın 1 Mayıs için motokurye emekçilerine yaptığı çağrıda saat ve iletişim bilgileri verildi.

Açıklamada şunlar söylendi:

"Motokurye emekçileri olarak 1 Mayıs'ta Bostancı sahilde buluşup motorlarımızı Maltepe'ye sürüyoruz. Seni de bekleriz. Buluşma noktamız: Suadiye Sahil Beltur, saat 10:30. İletişim numarası: 0543 734 7971"

Motokurye emekçileri olarak 1 Mayıs'ta Bostancı sahilde buluşup motorlarımızı Maltepe'ye sürüyoruz.



Seni de bekleriz. Buluşma noktamız👇

📍 Suadiye Sahil Beltur

🕐 10:30

📞 0543 734 7971 pic.twitter.com/nNcWOa7XR8 — Motokurye - Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı (@motokuryekargod) April 29, 2023

'Tüm kuryeleri bekliyoruz'

TKP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı motokurye emekçisi Tuğba Şenol da paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Ben de orada olacağım. Kurye arkadaşlarımızla birlikte Maltepe'de yerimizi alacağız. Sesimizi ve sorunlarımızı daha gür duyurabilmek için tüm kuryeleri bekliyoruz."

Ben de orada olacağım. Kurye arkadaşlarımızla birlikte Maltepe'de yerimizi alacağız.



Sesimizi ve sorunlarımızı daha gür duyurabilmek için tüm kuryeleri bekliyoruz.@istanbul_tkp https://t.co/cn2pcSLD3U — Tuğba Şenol (@tugba_senol_) April 29, 2023

'İşçi sınıfının gür sesini duyurmak için'

Türkiye Komünist Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı motokurye emekçisi Azat Taşdemir de seslendi ve 1 Mayıs çağrısı yaptı.

Taşdemir şunları söyledi:

"Ben de orada olacağım. İşçi sınıfı olarak gür sesimizi tekrar duyurmak için bütün motokurye meslektaşlarımızı motosikletleriyle birlikte 1 Mayıs’a çağırıyoruz. "