Motokurye cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan ve aynı zamanda motokuryelik yapan Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de, Etlik semtinde, 'trafikte yol vermeme' tartışması yaşadığı 3 kişinin saldırısına uğramıştı. Bıçakla yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Özgül'e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile babası olan sürücü Mustafa Demirci ve B.A., gözaltına alınmıştı. Halil İbrahim Demirci tutuklanmış, Mustafa Demirci ve B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye yardım' suçlarından dava açmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, sanıkların, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Savcı mütalaasında, sanık Halil İbrahim Demirci'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, Mustafa Demirci'nin de 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanık B.A.'nın ise üzerine atılı 'Kasten öldürmeye yardım' suçunu işlediğini gösterir her türlü şüpheden uzak, cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, İbrahim Demirci'nin tutukluluğunun devamına, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmedip, duruşmayı erteledi.