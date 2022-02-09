MOSSAD ajanı oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar suçlamaları reddetti

Türkiye’de MOSSAD adına faaliyet yürüttükleri ve Türkiye açısından önemli bazı bilgi ve belgeleri elde ettikleri iddiasıyla "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapsi istenen 16 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan ve bugün de süren duruşmada 14 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu. İki tutuklu sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Bugünkü duruşmada, 16 sanıktan 15’inin savunması tamamlandı. Savunma yapan sanıklar, MOSSAD’ın saha sorumlusu olmakla suçlanan Ahmed Zaid ile kuryeliğini yapmakla suçlanan Abdülkadir Barakat’ı tanımadıklarını söyleyerek, söz konusu suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti.

Duruşma, kalan bir sanığın savunmasının alınması için yarın da devam edecek. (ANKA)