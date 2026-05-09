Moskova’da sıkı güvenlikli Zafer Günü töreni: Tanklar geçitte değil cephede

Rusya, Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğratılmasının yıldönümü dolayısıyla her yıl düzenlenen Zafer Günü askeri geçidini Moskova’daki Kızıl Meydan’da gerçekleştirdi.

Bu yılki tören, Ukrayna’dan gelebilecek saldırı ihtimali gerekçesiyle yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Geçit töreni önceki yıllara göre daha kısa sürerken, yaklaşık 20 yıldır ilk kez tanklar, füzeler ve ağır askeri araçlar törende yer almadı. Törende yalnızca savaş uçaklarının geleneksel uçuşu gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende yaptığı konuşmada, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferi Ukrayna’daki savaşla ilişkilendirdi. Putin, “Zafer her zaman bizimdi ve bizim olacak” diyerek, başarının anahtarının “ahlaki güç, cesaret, birlik ve her türlü sınamaya dayanma yeteneği” olduğunu söyledi.

Putin konuşmasında, Rus askerlerinin NATO bloğu tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan bir güce karşı savaştığını ifade etti. Putin, “Davamızın haklı olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kremlin: Ek güvenlik önlemleri alındı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tören öncesinde “ek güvenlik önlemleri” alındığını açıklamıştı. Rus yetkililer tören formatındaki değişikliğin “mevcut operasyonel durumdan” kaynaklandığını belirtti. Devlet televizyonuna yansıyan yorumlarda ise ağır askeri araçların törenden çok cephede ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Geçitte ağır silahların yerine Ukrayna’da kullanılan Rus askeri ekipmanlarına ilişkin görüntüler gösterildi.

Törene Rus askeri birliklerinin yanı sıra Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) askerlerin de katılması dikkat çekti. Bu katılım, Moskova ile Pyongyang arasındaki askeri yakınlaşmanın yeni bir göstergesi oldu.

Zelenskiy’den alaycı kararname

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın törenin Ukrayna saldırıları nedeniyle sekteye uğrayabileceğine ilişkin kaygılarına alaycı bir yanıt verdi. Zelenskiy, Kızıl Meydan’ın "geçici olarak Ukrayna saldırılarına kapalı" olduğunu ilan eden bir kararname yayımladı. Peskov ise bu adımı “aptalca bir şaka” olarak nitelendirdi.

Rus yetkililer, Ukrayna’nın töreni hedef alması halinde Kiev’in merkezine “büyük çaplı füze saldırısı” düzenleneceği tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna’nın cumartesi gününden pazartesi gününe kadar sürecek bir ateşkes ve esir değişimi konusunda anlaştığını duyurmuştu.. Trump, bu aranın savaşın “sonunun başlangıcı” olabileceğini savunmuştu.