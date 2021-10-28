Moskova'da 11 günlük kısmi kapanma başladı

Rusya, başkent Moskova'da koronavirüs salgınının hızını azaltma gerekçesiyle bugünden itibaren kısmi kapanmaya gidiyor. 11 günlük kısmi kapanma 7 Kasım’a kadar devam edecek.

Kısmi kapanmada yiyecek satan marketler, eczaneler ve temel ihtiyaçları sağlayan mekanlar hizmet vermeye devam ederken okullar, spor ve eğlence merkezleri ve restoranlar 7 Kasım’a kadar kapalı olacak.

Moskova yönetimi 11 günlük kısmi kapanmada vatandaşlara evde kalmalarını değil, yurtiçi ve yurtdışı kapsayan çeşitli seyahat planları yapmalarını öneriyor.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, Rusya’da nüfusun sadece yüzde 32’si aşılarını tamamlamış durumda.

Öte yandan kısmi kapanmanın son günü olan 7 Kasım 2021, Bolşeviklerin öncülüğündeki işçi sınıfının iktidarı aldığı Ekim Devrimi'nin 104. yıldönümüne denk geliyor.