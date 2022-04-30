Moskova: Washington'la donmuş olan diyaloğumuz yeniden başlayabilir

Rusya Dışişleri bakanlığı, Moskova ile Washington arasındaki stratejik istikrar konusundaki temasların resmen "dondurulduğunu" söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle, ABD ile stratejik istikrar konusunda herhangi bir müzakere olasılığı hakkında konuşmanın faydası yok" dedi.

Ancak Yermakov, tarafların stratejik gündemdeki tam teşekküllü bir Rus-Amerikan müzakere sürecini ancak "Ukrayna'daki özel askeri operasyonun tüm görevlerinin yerine getirilmesinden sonra yeniden başlatma umudu" olduğunu ifade etti.

Moskova ve Washington en son, Ukrayna savaşının patlak vermesinden iki ay önce, Ocak ortasında Cenevre'de yapılan görüşmelerde bir araya geldi. Görüşmede nükleer silahların yayılmasının önlenmesi de dahil olmak üzere Avrupa'da stratejik istikrarı tartışmıştı. Rus tarafı NATO'nun yayılmasının durdurulmasını önermişti ancak bu teklif karşılık bulmadı.