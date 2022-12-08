'Moskova ve Ankara boğazlardaki deniz trafiği konusunda temas halinde'

Çok sayıda petrol tankerinin sıkıştığı Türkiye kıyıları açıklarındaki deniz trafiği sorunu hakkında Moskova ve Ankara'nın temas halinde olduğunu belirten Türk yetkili gerekirse önlemler alınacağını kaydetti.

1 Aralık'ta Türkiye, İstanbul Boğazı'nı ve Çanakkale Boğazı'nı geçen petrol nakliyecilerinden geminin gerekli Koruma ve Tazminat Sigortası'na (P&I) sahip olduğunu teyit eden bir sigortacı mektubu talep etmeye başlamıştı.

Konuya ilişkin Sputnik'e konuşan bir Türk yetkili "Bu konuda [Rus tarafıyla] bir koordinasyon var. Gerekli tüm tedbirler alındı, gerekirse de alınacak. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. Medya nedense sorunu felaketmiş gibi sunuyor, öyle bir şey yok." dedi.

Bu haftanın başında, basında çıkan haberlerde Batı'nın Rus petrolüne koyduğu tavan fiyat kapsamında yürürlüğe giren yeni kısıtlamaların ardından yaklaşık 19 petrol tankerinin boğazlarda mahsur kaldığını bildirmişti.