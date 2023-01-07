Moskova: Ukrayna saldırılarına rağmen Noel ateşkesine sadık kaldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna güçlerinin saldırılarına karşın 36 saatlik Noel ateşkesini bozmadıklarını söyledi. Moskova'nın Cumartesi gece yarısı sona erecek bir ateşkes önermiş ancak bu Kiev tarafından reddedilmişti. Moskova ateşkesi tek taraflı yürütmeye devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Aynı zamanda, Kiev yetkilileri şehirlere ve Rus mevzilerine topçu ateşi açtı" derken, Ukrayna askerlerinin Donbass'ta ve Rusya'nın son dönemde ilhak ettiği topraklarda çok sayıda alanı bombaladığını kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında "Rus ordusunun Ukrayna saldırılarına birkaç kez yanıt olarak ateş açtığı" da söylendi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Ukrayna kuvvetleri Donetsk'e 60'tan fazla büyük kalibreli mermi ateşledi ve ABD tarafından sağlanan HIMARS'larla yakındaki Makeyevka kentini vurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği ateşkes 6 Ocak saat 12.00’de yürürlüğe girmişti.