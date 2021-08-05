Moskova: Türkiye’nin S-400 tutumu takdire şayan

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Departmanı Direktörü Yuri Pilipson, Moskova'nın Türkiye'nin S-400 uçaksavar füze sistemlerinin satın alınması konusundaki tutumunu takdir ettiğini ve ilgili departmanların bu konuda halihazırda temas halinde olması nedeniyle Ankara ile savunma işbirliğini ilerletme konusunda önemli bir potansiyel gördüğünü söyledi.

Üst düzey diplomat şunları kaydetti:

"Rus-Türk ortaklığının karşılıklı çıkarları ilgilendiren çok çeşitli konularda genişlemesini memnuniyetle kaydediyoruz. Savunma işbirliği bir istisna değildir. Öncelikle S-400 Triumf'un ilk alayının tedariği olmak üzere ortak projelerin uygulanması. 2019 yılında Ankara'ya havadan füze sistemi gönderilmesi, ülkelerimizin bu alandaki işbirliğini kapsamlı bir şekilde güçlendirme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bunun için önemli bir potansiyel görüyoruz."

Pilipson, "Açık dış baskılara rağmen savunma kabiliyetini sağlama konusundaki ulusal görevlere uygun hareket eden Türk ortaklarımızın tutumunu takdir ediyoruz." dedi.

Türkiye’nin ikinci defa S-400 satın alma zamanlaması hakkında sorulan diplomat, "ilgili departmanların savunma işbirliğimizin daha da geliştirilmesi için temas halinde olduğunu" açıkladı ve "Uzmanların gönül rahatlığıyla çalışmasına izin verin, acele etmeye gerek yok," sözlerini ekledi.

Türkiye'nin Rus yapımı S-400’leri satın alma kararı, 2017'de müzakere edilen ilk partinin ülkeye teslim edildiği 2019'da ABD’nin tepkisinin ardından krize neden olmuştu. ABD makamlarının baskısı sonucunda AKP Hükümeti S-400’leri kullanımdan çıkartmış ve ‘garaja kaldırmıştı’ ancak Rusya’yla yapılan anlaşma gereği ek sevkiyatın müzakerelerine devam etti.