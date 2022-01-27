Moskova Savcılığı İstanbul Havalimanı için soruşturma başlattı

Moskova Savcılığı, 24 Ocak’tan bu yana yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan ve yılda yaklaşık 37 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı’nda Rusya’ya geri dönmeyi bekleyen Rus vatandaşların otellerde konaklanması ve havalimanı bekleme salonlarında yiyecek ve içecek sağlanmasına yönelik hizmetlerin "kalitesini" kontrol edecek. Savcılık, ayrıca bu kriz sürecinde Moskova’daki havalimanlarının hizmet ve eylemlerini de kontrol edecek.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, uçuş gecikmeleri hakkında yolculara ne kadar hızlı bilgi iletildiğinin de belirleneceği ifade edilirken, İstanbul’da mahsur kalan Rus yolculardan bilgi alınacağı belirtildi.

İstanbul Havalimanı‘nda seferlerin normale dönmesiyle uçuşlar 26 Ocak itibariyle artmaya başladı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları yüzünden geçici süreyle durdurulan uçuş operasyonlarının yapılan çalışmalar sonucunda normale döndüğü belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin bir süre yapılamadığı havalimanında dünden itibaren uçuşlar kademeli başlatıldı. Uçakların iniş ve kalkışları bugün normale dönerken iç ile dış hat yolcuları kontuardaki işlemlerini gerçekleştiriyor.

Dış hat yolcuları, pasaport kontrolleri ile güvenlik aramalarının ardından uçakların bulunduğu alanlara yönlendiriliyor.

Turistler eylem yapmıştı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine turistler İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalmıştı. Duruma tepki gösteren turistler, havalimanında "We need hotel (Otele ihtiyacımız var)" sloganları atmaya başlamıştı.