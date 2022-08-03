Moskova: Pelosi'nin Tayvan gezisi küresel savaş riski oluşturmuyor

Bir gazetecinin kendisine Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin soru sorması üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “['küresel savaş' gibi] ciddi kelimeler kullanmamanızı öneririm” dedi. Ancak Peskov, “bu ziyaretin yol açtığı gerilim seviyesini küçümsemeyi de tavsiye etmem" diye ekledi.

Peskov, Kremlin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu hafta Tayvan'a yaptığı ziyaretin "demokrasiyi desteklemekle" hiçbir ilgisi olmayan "açık bir provokasyon" olarak görüdüğünü ifade etti. Sözcü, ABD-Çin gerilimindeki artışa rağmen, hamlenin büyük düşmanlıklara yol açmasının muhtemel olmadığını söyledi.

Tayvan geriliminin arka planı

Tayvan'a giden Pelosi, Pekin'in itirazlarına rağmen ziyareti gerçekleştirdi. Çin Tayvan'ı kendi toprağı olarak görürken bu tutum, ABD tarafından da 1970'lerde resmen kabul edilmişti.

Kendisini 'Çin Cumhuriyeti' olarak adlandıran Tayvan, Moğolistan ve Çin Halk Cumhuriyeti topraklarının tamamında egemenlik iddia ederken, resmi olarak adanın bağımsızlığı dünya çapında birkaç ülke dışında kimse tarafından tanınmıyor. Washington, Pekin'deki hükümeti Çin halkının tek temsilcisi olarak tanımasına rağmen, Taipei ile gayri resmi bir ilişki sürdürüyor.

Pekin, Pelosi'nin ziyaretini 'Tek Çin' politikasına bir saldırı olarak algılarken, bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı.