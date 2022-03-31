Moskova: Orta Asya'daki NATO üsleri kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı açıklamada, Orta Asya'daki herhangi bir NATO askeri varlığının bölgedeki Rus liderliğindeki bloğun güvenliğini baltalayacağını söyledi.

Çin'in Tunxi kentinde Afganistan üzerinde düzenlenen zirvede konuşan Lavrov, "Başta Orta Asya olmak üzere komşu devletlerin topraklarında herhangi bir ABD ve NATO askeri altyapısının veya onların Afgan yardımcılarının bulunmasının kabul edilemez olduğuna inanıyoruz" dedi. Bakan, "bu tür tasarımların ülkelerin güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu" da sözlerine ekledi.

Lavrov, Batılı askeri varlığının, Rusya liderliğindeki bölgesel bir blok olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) çıkarlarıyla çelişeceğini de sözlerine ekledi.

Rus yetkili ayrıca Afgan mültecilerin Afganistan sınırındaki ülkelere yerleştirilmesi konusunda "aşırı dikkatli olunması" çağrısında bulundu.

ABD, vatandaşlarını ve bazı müttefik Afganları Kabil'den tahliye etti. Ancak, kâr amacı gütmeyen Savaş Zamanı Müttefikleri Derneği'ne göre, ABD hükümeti için çalışan veya vizeye başvuran yaklaşık 78.000 Afgan geride kaldı.

Lavrov, yaklaşık yirmi yıllık ABD işgalinin “Afgan halkına yabancı modeller ve değerler empoze etmeye yönelik bir deneyin tamamen başarısız olduğunu” gösterdiğini söyledi.

Bakan şöyle konuştu:

"Kolektif Batı, mevcut insani koşullardan, Afgan ekonomisinin üzücü durumundan doğrudan sorumludur. Bu nedenle, krizin üstesinden gelmenin ve durumu istikrara kavuşturmanın ana mali yükünü kabul etmelidir."

Lavrov, gün içerisinde ayrıca Taliban'ın dışişleri bakanı vekili Amir Han Muttaki ile bir araya gelerek, dünyayı Taliban ile daha yakın çalışmaya çağırdı ve cihatçı hükümetinin BM tarafından tanınmasına yol açabilecek adımları teşvik etti.