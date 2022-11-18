Moskova-İstanbul seferini yapan uçağa bomba ihbarı

Moskova-İstanbul seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Aeroflot'a ait SU-2130 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı İstanbul seferini yapmak üzere Moskova Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 08.59'da kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçağa bomba ihbarı yapıldı.

İstanbul Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçen uçağın pilotu durumu bildirdi.

İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yapan uçak, güvenli bir park alanına alındı. Polis ekiplerinin uçakta yaptığı aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. (AA)