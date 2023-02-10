Hatay, Maraş ve Osmaniye'de yaralananlar Adana'daki hastanelere getirilerek tedavi altına alınmaya başlanmıştı.

Adana'da bulunan bir sağlık çalışanı MA'ya verdiği demeçte, Adana merkez ve ilçelerinde bulunan tüm hastanelerin yaralılar ve yaşamını yitirenlerle dolu olduğunu belirterek, "Şu anda morgların olduğu kat cenazelerle dolu ve yer yok. Cenazeler yerde yan yana dizilmiş durumda. Tüm hastanelerde bu manzara var. Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nin 3 ünitesi çocuk travma ünitesine dönüştürüldü. Yaralılar travma ve ortopedi servislerinde yatmakta. Enkazdan canlı çıkarılan çoğu kişiyi maalesef kaybettik" dedi.

Öte yandan Adana'daki mezarlıklarda da defin işlemleri nedeniyle yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.