Hatay'da plansızlığın boyutu: Resmi araçlarla gönderilen malzemeler ortalığa saçıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, resmi araçlarla gönderilen malzemeler, planlama olmadığı için ihtiyaç sahiplerine ulaşmadan PTT Şehit Ahmet Tor Kışlası önüne boşaltıldı.

soL - Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesine resmi araçlarla gönderilen yardım malzemeleri, planlama eksikliği sonucu ihtiyaç sahiplerine ulaşamadan ortada bırakıldı.

Resmi araçlarla gönderilen malzemeler planlama olmadığı için PTT Şehit Ahmet Tor Kışlası önüne boşaltıldı.

Araç şoförleri yağmadan korktuklarını ve nereye gideceklerini bilmedikleri için yardım malzemelerini askeriye önüne bıraktıklarını çevrede bulunan vatandaşlara söyleyip gittiler.

Bir dağıtım ekibi, yetkili birileri olmadığı için gelen tonlarca malzeme ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadan ortalığa saçılmış durumda bekliyor.

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