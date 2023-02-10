Antakya'da birçok tarihi bina deprem nedeniyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden biri Hatay'ın Antakya ilçesi oldu.

İlçenin tarihi kent merkezinde bulunan birçok tarihi bina, depremin ardından yıkıldı.

Yıkılan tarihi binaların arasında Ziraat Bankası binası, Hatay Cumhuriyeti Meclisi binası ve eski belediye binası bulunuyor.

Hatay Cumhuriyeti Meclis Binası, depremden önce/depremden sonra

Tarihi Ziraat Bankası Binası, depremden önce/depremden sonra

Tarihi Belediye Binası, depremden önce/depremden sonra

Tarihi Hatay Valiliği Binası, depremden sonra

Tarihi Antakya sokakları

Diğer yandan, ilçede bulunan Asi Nehri, moloz inşaat ve hafriyat çalışmalarından dolayı çamur rengine büründü.