Mor ve Ötesi Vodafone Park'ta konser verdi: 'Mücella Abla, Can Atalay yalnız değil'

Rock grubu Mor ve Ötesi, dün Vodafone Park stadyumunda konser verdi. Konsere on binlerce kişi katıldı.

Grubun solisti Harun Tekin, konserde yaptığı konuşmada Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası alan Mücella Yapıcı ve Can Atalay’ı anarak, "Bugün burada yalnız olmadığımızı gördük. Ama yalnız olmadığını bilmesi gereken başkaları da var. Mücella abla da yalnız değil, Can Atalay da yalnız değil" dedi.

Tekin, "Çok yakında her şey daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Mor ve Ötesi, Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümünde verdiği konseri "Park" şarkısıyla sonlandırdı.