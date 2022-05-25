Gezi tutuklularından mesaj: Korku duvarlarına tekrar teslim olmayalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Gezi Davası’nda hapis cezası verilen Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Karaca; Yapıcı, Mater ve Özerden’in “Hep birlikte, cesaretle mücadele edelim ve yaratılmak istenen korku imparatorluğu ve korku duvarlarına tekrar teslim olmayalım” mesajı verdiğini aktardı.

Karaca ve Bankoğlu, yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından açıklama yaptı. Biçer Karaca "Gezi ülkemizde son yılların en onurlu mücadelesidir. Gezi'de ne oldu? Gezi'de insanlar korku duvarlarını aştılar" dedi. Davada verilen kararların hukuksuzluğuna vurgu yapan Biçer Karaca "Bugün burada, bu ülkede korku duvarlarını aşılmasına destek olan, Gezi'de bulunan tüm yurttaşlarımıza yeniden bir korku duvarı yaratılmak istenmektedir. Ama biz içeride bu verilen kararın o korku duvarlarını yaratmadığını içerideki arkadaşlarımızda gördük. Dışarıdaki insanlar da o korku duvarlarını kapılmadılar" diye konuştu.

Mücella Yapıcı Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in mesajını aktaran Biçer Karaca şunları söyledi:

"Onlar da içeriden şunu diyorlar, onu da açıkça buradan okumak isterim: 'İnsanlar acıdan yoruldu. Acıdan ve belirsizlikten hepimiz çok yorulduk. Her şeyden bir fayda elde etme dürtüsü nedeniyle değerlerimizi kaybettik. Artık faydacılıktan vazgeçip değerlerimizi tekrar kazanmak zorundayız. Mücadele edelim, hep birlikte mücadele edelim cesaretle mücadele edelim ve yaratılmak istenen korku imparatorluğu ve korku duvarlarına tekrar teslim olmayalım' diyorlar. Biz de buradan onların bu talepleri onların kamuoyuna mesajları iletmeyi de bir borç olarak görüyoruz."

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da şunları söyledi:

"Nasılsınız dedik? 'Biz iyiyiz. Çünkü haklıyız haklı olduğumuz için de iyiyiz' dediler. Hepimize umut verdiler, selamlarını ilettiler. Sayın Başkan da söyledi ‘Artık biraz neşeye ve kahkahaya ihtiyacımız var korku imparatorluğunun yıkıldığını biliyoruz görüyoruz’ diyorlar. Ve mücadeleye devam edeceğiz. Bu hukuksuz Gezi kararı ne onları ne de bizi hiçbirimizi sindiremez. Ancak hepinizi bir araya getirmeye güçlendirmeye sebebiyet verir. Çünkü biz zorbalar değil kazanan biziz, zorbalar kaybeden. Bu hukuksuz Gezi kararıyla demokrasi mücadelesine hak hukuk ve adalet mücadelesine devam edeceğiz."