‘Montrö Bildirisi’ davasında Bahçeli’nin ‘iktidarı uyarın’ mektubu hatırlatıldı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin önemine dikkat çektikleri açıklama sebebiyle haklarında dava açılan ve "Anayasal düzene karşı suç için anlaşmak” iddiasıyla ceza istenen emekli amiraller hakim karşısına çıktı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar Ali Sadi Ünsal, Arif Vehbi Alpman, Nazım Çubukçu ve Turgay Erdağ ile avukatları savunma yaptı.

Davanın bugünkü celsesinde, kanser tedavisi de gören emekli Tuğamiral Ali Sadi Ünsal savunma verdi. Ünsal savunmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bahçeli'nin 'hükümeti uyarın' mektubu

Ünsal, 103 emekli amiral hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye tepki gösterdi. Ünsal savunmasında, 2004 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gönderdiği mektuptan bahsetti.

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardıklarına göre; Ünsal, kendilerine tepki gösteren isimlerden MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarına iddianamede yer verilmesini eleştirirken, "2004'te tüm general ve amirallere, 'hükümeti uyarın' mektubu yazan kendisidir" dedi.

'Benim fazla zamanım yok'

Ünsal, savunmasında, "Tahliye olduğumuzda 6 general/amiral kalmıştık. Necdet Özel, Erdoğan'ı ikna edip bizi emekli etti. Yerimize katiller geldi. Cezaevinde yatan, mesleğini kaybeden benim. Tabii ki, bu duyuruya hassasiyetimi yansıtacaktım" ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi gören Ünsal açıklamasının devamında "Benim fazla zamanım yok" dedi.

'Komedi filmlerine bile konu olmaz'

Davada yargılanan emekli Tuğamiral Arif Vehbi Alpman, çok masum bir bilgilendirmenin bildiri olarak nitelendirilip darbe ile ilişkilendirilmesinin adaletsizlik olduğunu söyledi.

Alpman, "76 yaşındayım, 52 yıllık nöroloji uzmanıyım. Bir tabip amiralin darbe ile suçlanması komedi filmlerine bile konu olamaz” dedi.

Sanık avukatlarının beyanının ardından mahkeme, yarın devam edilmek üzere duruşmayı tamamladı.